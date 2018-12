Bremerhaven Das Interesse an einer Geschäftseröffnung zu günstigen Rahmenbedingungen ist auch zwei Jahre nach dem Start der Springflut-Kampagne ungebrochen groß. „Es hat sich gezeigt, dass dies eine geeignete Idee war und ist, sichtbar etwas gegen unwillkommene Lehrstände zu tun. Unter dem Strich sind wir bislang recht zufrieden“, erklärte Sieghard Lückehe, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (Stäwog).

Die Geschäftsinhaber kommen und gehen nicht nur, sieben unterschrieben längerfristige Mietverträge. Gegenwärtig gibt es laut Stäwog noch drei Leerstände an der Bürger und der Hafenstraße – aber auch 15 Anfragen. „Letztlich profitiert der klassische Handel von dieser Initiative, der mit Blick auf das Internet vor besonders harten Herausforderungen steht. Da möchte man Leerstände links und rechts natürlich unbedingt vermeiden“, so Lückehe.

Ganz bewusst für eine Geschäftseröffnung in Bremerhaven entschieden hat sich ein junges Paar aus Wien. Jonas und Dorothee Hufer bieten in einem Pop-up-Store an der Bürger ungewöhnliche Möbel an. „Rund:Stil“ heißt die Geschäftsidee. Dabei stellen Menschen mit Beeinträchtigungen schöne Möbelstücke aus alten Kartonagen her. Vor allem aber schätzen die Hufers den persönlichen Kontakt zu Kunden. „Das ist besser als Internet“.

