Bremerhaven Der Meyer-Heder-Effekt schwappte aus Bremen nicht herüber nach Bremerhaven: Während die Christdemokraten in Bremen die SPD als stärkste Kraft in der Bürgerschaft ablösten, konnten sich die Sozialdemokraten in der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung behaupten. Beide großen Parteien verloren aber so viele Stimmen, dass sie sich nach einem neuen Partner umsehen müssen.

„Ich könnte mir eine Zusammenarbeit sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP vorstellen. Kommt auf die Schnittmengen an“, erklärte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) am Mittwochnachmittag kurz nach der Präsentation der Wahlergebnisse in der Eisarena.

Die Bremerhavener SPD kommt auf 24,84 Prozent, die CDU auf 21,44 Prozent. Die Grünen sind der eindeutige Wahlgewinner. Sie sammelten 15,90 Prozent aller Stimmen ein. Die FDP verbesserte sich leicht auf 6,08 Prozent. Weitere Resultate: Linke 7,56, AfD 8,67 und Bürger in Wut (BIW) 8,01 Prozent.

Damit hat das rechte Lager in Bremerhaven deutlich mehr Stimmen bekommen, als noch vor vier Jahren. Rückläufig ist die Zahl (1) der im Stadtparlament vertretenen Einzelbewerber.

In der Stadtverordnetenversammlung, die sich am 1. Juli konstituiert, hat die SPD 12 Sitze, die CDU erhält 10. Würden die Grünen in die Stadtregierung eintreten, wäre das zahlenmäßig die stärkste Gruppe, denn die Grünen bringen 8 Sitze mit, die FDP hätte 3 Sitze im Gepäck.

Zu ersten Sondierungsgesprächen kommt es voraussichtlich Anfang kommender Woche.