Bremerhaven So stellt man sich einen echten Seebären vor. Das Reiseunternehmen TUI-Cruises hat dem Kapitän aus Schleswig-Holstein das Kommando für den neuesten Luxusliner anvertraut, die „Mein Schiff 1“. Und weil der Ozeanriese das erste Mal in Bremerhaven festmacht, kommt Oberbürgermeister Melf Grantz an Bord. Er und Cuxhaven-Landrat Kai-Uwe Bielefeld haben kleine Erinnerungsstücke dabei.

Auf Bremerhaven lässt der Kapitän des neuen Wohlfühl-Ressorts, Andreas Greulich, nichts kommen. Im Gegenteil. „Ich bin schon mit anderen Schiffen in Ihrer schönen Stadt gewesen und freue mich, dass es diesmal für die TUI ist. Wir haben festgestellt, dass wir gut zueinander passen. In Bremerhaven finden wir den Qualitätsstandard vor, den wir brauchen und kommen deswegen gerne wieder“, lobte Greulich.

Melf Grantz hört solche Einschätzungen gern, denn der boomende Kreuzfahrttourismus ist wichtig für „seine“ Stadt. Viele Passagiere bleiben vor oder nach ihrer Reise noch für einen oder mehrere Tage in Bremerhaven.

Die TUI will auch 2019 Bremerhaven anlaufen. Dann wird sich an der Columbuskaje ein weiterer Global-Player vorstellen: Auch AIDA schickt Schiffe an die Weser.