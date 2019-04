Bremerhaven Wer ahnt denn sowas? Voriges Jahr hat der Zoll in Bremerhaven gefälschte Alu-Felgen eines namhaften Herstellers aufgespürt und beschlagnahmt. Die Imitationen kamen aus Saudi-Arabien. „Darauf muss man erstmal kommen“, lachte Andreas Heuer, Leiter des Zollamtes Bremerhaven, am Dienstag während der Jahrespressekonferenz des Hauptzollamtes Bremen.

Und Heuer hatte noch eine weitere Überraschung. Nicht ohne Stolz präsentierte der Bremerhavener Zoll-Chef ein uraltes Moped der Marke Harley Davidson. Sammler zahlen für ein Original unter Umständen bis zu einer Million Euro. Das beschlagnahmte Gefährt jedoch ist kein Original. Aber auch für den Nachbau müsste man noch 200 000 Euro auf den Tisch legen.

Eigentlich vernichtet der Zoll solche Funde in der Schrottpresse. Doch dieses Moped, das in einem Container aus den USA nach Bremerhaven kam, ist so selten, dass der Zoll es jetzt für die Schulung seines Nachwuchses behalten will.

Traurige Nachricht: Bremerhaven ist und bleibt einer der größten Drogenumschlagplätze. Stoff im Straßenverkaufswert von mehreren Millionen Euro stellte der Zoll in der Seestadt sicher.