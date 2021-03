Fischbahnhof: Am Trommelröster hinter Glas

Bremerhaven Von wegen Rotbarsch, Kabeljau und Hering: Im modernisierten Fischbahnhof am Schaufenster soll es bald zumindest im Bereich der Gastronomie nach frisch geröstetem Kaffee duften. Für dieses Aroma sorgt der Bremerhavener Röst-Experte Ulli Berbrich. Er will das neue Fischbahnhof-Café in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Guter Kaffee ist kein Geheimnis. Deswegen lässt sich der Jungunternehmer aus der Seestadt an seinem künftigen Arbeitsplatz von Besuchern auch gern über die Schulter schauen. Nichts leichter als das, denn überall ist Glas verbaut.

„Ich habe mir immer eine gläserne Rösterei gewünscht. Jetzt habe ich den passenden Ort dafür gefunden“, erzählt Berbrich und schmeißt seinen klassischen Trommelröster an. Serviert wird der Kaffee an zahlende Gäste, denen sich durch die neue Glasfassade ein schöner Blick auf den Fischereihafen bietet. Bei gutem Wetter lassen sich die Glaselemente öffnen – ideal für Open-Air-Betrieb.

Berbrichs Konzept hat die Fischereihafen-Betriebs-Gesellschaft (FBG) sofort überzeugt. Es betone die besondere Atmosphäre des Schaufensters, unterstrich FBG-Geschäftsführerin Petra Neykov.