Fischbahnhof: Glas verstärkt maritimen Ausblick

Bremerhaven Fischbahnhof, Ahoi! Nach nur einjähriger Bauzeit präsentiert sich das markante Gebäude im zentralen Bereich des Schaufensters Fischereihafen nun als einzigartiges Veranstaltungs- und Tagungszentrum, das in Norddeutschland ein Alleinstellungsmerkmal darstellen dürfte. Große Glaselemente sorgen dafür, dass die Gäste beinahe aus jedem Blickwinkel maritime Atmosphäre erleben und genießen können.

FBG der Bauherr

Am Dienstagnachmittag nahm Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz , zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft (FBG), den neuen Fischbahnhof in Betrieb. Bauherr und Betreiber ist die FBG.

Deren Geschäftsführerin, Petra Neykov, konnte in den modern eingerichteten Räumen am „ersten Tag“ aber nur rund 40 eingeladene Gäste begrüßen. „Natürlich wäre es viel schöner gewesen, eine Begrüßungsfeier im großen Rahmen mit all unseren Freunden und Kunden vorzunehmen, doch das ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich“, bedauerte Neykov.

Die neue Event- und Tagungs-Location zeichnet sich über ihre maritime Atmosphäre durch eindrucksvolle Vielseitigkeit aus. Neben der flexibel nutzbaren Veranstaltungsfläche zählen die künftige Multimedia-Ausstellung über den Fischereihafen sowie das beliebte Theater im Fischereihafen (TiF), die Show- und Seminarküche des Seefischkochstudios und ein Ausstellungscafé zum Angebot.

Pächter gefunden

Dieses Café mit direktem Blick auf Schaufenster und Hafenbecken gilt schon heute als echte Attraktion, obwohl es noch gar nicht in Betrieb ist. Einen Pächter hat die FBG laut Petra Neykov gefunden.