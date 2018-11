Bremerhaven Ein seltener Gast hat vergangenen Montag am Bremerhavener Kühlhauskai festgemacht. Zum ersten Mal lief der Frischfischfänger „Slaettaberg“ die Seestadt an. Zu Hause ist der 1995 gebaute „Spezialist für Heringe“ eigentlich in Klaksvik, eine Küstenstadt auf den Färöer-Inseln. Interessierten Schiffsliebhabern wird sofort die große Fischpumpe auf der Steuerbordseite (in Fahrtrichtung rechts) aufgefallen sein. Sie saugt die Heringe aus dem großen Fangnetz heraus und spült sie in die Laderäume unter Deck.

Zum Löschen ist der 57 m lange Trawler allerdings nicht nach Bremerhaven gekommen. „Das Schiff gehört zu der niederländisch-deutschen Fischunternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas und soll verkauft werden. Ob das bereits geschehen ist, vermag ich nicht zu sagen“, erklärte am Mittwoch Peter Bodien von der Doggerbank Seefischerei GmbH in einem Gespräch mit der NWZ

NWZ