Forderung: Geschäfte im Advent sonntags öffnen

Bremerhaven Mit deutlicher Zustimmung haben in Bremerhaven CDU und FDP auf eine Initiative von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reagiert, im Advent Geschäfte auch sonntags zu öffnen. Thorsten Raschen, Sprecher der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und sein Kollege Hauke Hilz (FDP) erklärten in beinahe gleichlautenden Stellungnahmen, es sei unbedingt erforderlich, dem örtlichen Einzelhandel Möglichkeiten zum Ausgleich von Umsatzeinbußen wegen der Coronakrise zu verschaffen.

Hilz kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Bremerhaven wegen des Bremer Landesrechts nicht selbst über zusätzliche Öffnungszeiten an Sonntagen entscheiden kann. Außerdem hält es der FDP-Politiker für falsch, das Ladenschlussgesetz dem Gesundheitsressort zuzuordnen. Es gehöre ins Wirtschaftsressort.