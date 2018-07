Grüne fordern freies WLAN

Bremerhaven Um die Bremerhavener Innenstadt für auswärtige Besucher noch attraktiver zu machen, verlangt die Stadtverordnetenfraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Einführung eines freien WLAN-Netzes für die City.

Dazu erklärte Fraktionschefin Doris Hoch: „Freies WLAN in der Innenstadt erleichtert unseren Gästen die Orientierung in Bremerhaven. Es wäre eine Art digitaler Willkommensgruß, eine Einladung, schnell das zu finden, was einen Urlaubstag angenehmer macht. Wo kann man hier Fisch essen? Wo ist das Kino und welche Filme laufen dort? Sich spontan und einfach zurechtzufinden, das geht gerade online mit offenem WLAN ganz besonders leicht.“

Claudius Kaminiarz, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen, kritisiert in einer Pressemitteilung, dass in Bremerhaven Landesmittel nicht für den Aufbau einer WLAN-Infrastruktur, sondern für ganz andere Zwecke verwendet wurden. Jetzt, so Kaminiarz, sollte der Magistrat endlich aktiv werden und handeln. Das sei schon seit längerer Zeit überfällig.