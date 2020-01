Bremerhaven Gerrit Michaelis ist nicht ohne Grund ziemlich stolz. „Allein 157 Schulklassen waren bei uns im vergangenen Jahr zu Gast. 65 davon haben ein maßgeschneidertes Gruppenprogramm gebucht. Das kommt gut an“, freute sich der Geschäftsführer der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft „Unterweser“ (bbu), zu der auch die Jugendherberge an der Gaußstraße 54 bis 56 gehört.

Nicht nur Schulklassen schätzen den Rundumsorglos-Service des Gästehauses in der Seestadt, auch Sportvereine aus dem In- und Ausland kommen gerne an die Weser. So absolvierten in den Ferien 17 Schwimmgruppen ihr Trainingslager. Da punktet die Jugendherberge mit kurzen Wegen, denn die wettkampfgerechte 50-m-Bahn liegt im Laufabstand.

Das haben Hausleiterin Petra Schulz und ihr Team noch zu bieten: Alle Bremerhavener Attraktionen in den Havenwelten, Zoobesuche, Geocaching und sogar Grünkohltouren. Bustickets gibt es gratis dazu.

Mehr Infos: www.jgh-bremerhaven.de