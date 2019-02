Bremerhaven Wer Bremerhavens Überseehäfen einmal aus der Luft betrachtet, den erwartet ein farbenfrohes Bild: Bunte Container stehen ganz in der Nähe tausender und abertausender Fahrzeuge. Was von oben schon etwas „eng“ aussieht, ist unten tägliche Realität. Bremerhavens Autodrehscheibe, eine der größten der Welt, rotiert seit Jahren immer schneller. So wächst der Bedarf an neuen Stellplätzen für die Zwischenlagerung von Fahrzeugen im Gleichschritt mit. Erst kürzlich wurde ein weiteres Areal in Betrieb genommen.

Mit über 2,3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr zählt Bremerhaven damit also zurecht zu den größten Autoumschlagplätzen überhaupt. Alle namhaften Autoreeder bedienen die Seestadt regelmäßig. Jedes Jahr machen an den Kajen mehr als 1400 Carrier fest. Dahinter liegt eine Fläche, die inzwischen mehr als unglaubliche 240 Hektar umfasst.

Insgesamt verfügt der Autoport über 95 000 Stellflächen für Personenwagen. Von denen sind 50 000 überdacht. Weitere Zahlen, die Eindruck machen: Acht Parkregale, 18 Liegeplätze für große und mittlere Schiffe, drei Technikzentren sowie 16 Gleisanschlüsse und Kopframpen.

In den Technikzentren arbeiten Spezialisten. Bei denen kann man so ziemlich alles buchen, was es rund um das Auto gibt – sogar ein Profi-Fotoshooting.