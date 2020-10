Hafen: Containerfrachter „NYK Daedalus“ macht den Anfang

Bremerhaven Wie lang die alte Westkaje im Kaiserhafen wirklich war, das zeigte sich, als dort vor Jahren der Ozeanriese „Norway“ festmachte. Die Freunde alter, klassischer Kreuzfahrtschiffe werden sich bestimmt an die ehemalige „France“ erinnern. Über Monate war sie in Bremerhaven präsent, ähnlich wie die inzwischen abgelieferte „Iona“.

Immer wieder gab es damals Versuche, die marode „Norway“ zu retten. Eine Zeit lang sah alles danach aus, als wolle die amerikanische Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line (NCL) das Riesenschiff noch einmal wieder in Fahrt bringen. Doch eines Tages war klar: Von Bremerhaven aus gab es nur noch eine einzige Reise: die zum Abwracker.

Inzwischen ist die Westkaje, an der die „Norway“ lag, erneuert werden. Das ließ man sich, wie berichtet, knapp 33 Millionen Euro kosten. Erst vor einige Wochen nahmen Bremens Hafensenatorin Dr. Claudia Schilling (SPD) und Robert Howe, Geschäftsführer der Hafengesellschaft Bremenports, die neue, 500 m lange Westkaje auch offiziell in Betrieb.

Bis zum Anlegen des ersten großen Schiffes dauerte es nicht lange. Ende voriger Woche wurde dort als erster Containerfrachter die 294 m lange und gut 32 m breite MS „NYK Deadalus“ festgemacht. Sie war auf einer Bremerhavener Werft überholt worden.

Der 2007 gebaute Containerfrachter – er fährt unter der Flagge der Cayman Islands und hat als Heimathafen George Town angegeben – zählt schon längst nicht mehr zu den Giganten seiner Klasse. Die werden inzwischen mit 400 m Länge vermessen. Aber selbst diese Riesen könnten an der Westkaje festmachen. Die Voraussetzungen stimmen, auch wenn es mit dem Schleusen etwas ungewohnt wäre.

Die „NYK Daedalus“ ist inzwischen ohne Fracht in Großbritannien eingetroffen. Am Sonntagabend machte sie im südenglischen Southampton fest. An der Westkaje in Bremerhaven wartet man derweil auf das nächste Schiff.