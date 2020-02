Hafenbecken wird vertieft für „Sail“

Bremerhaven Im Neuen Hafen in Bremerhaven werden rund 15 000 Kubikmeter Schlick ausgebaggert, um den zur „Sail 2020“ erwarteten Großseglern ausreichend Wassertiefe zu bieten. Notwendig sei eine Tiefe von sieben Metern. Der Eimerkettenbagger sei von Montag an für fünf Wochen im Einsatz, teilte Bremenports am Freitag mit. Der Schlick wird mit Baggerschuten auf die Baggergutdeponie in Bremen-Seehausen gebracht. Zur „Sail 2020“, 19. bis 23. August, werden über 250 kleine und größere Schiffe aus über zehn Ländern erwartet.