Bremerhaven Wer sehen will, welche Fortschritte Bremerhavens ehrgeizigstes Tiefbauprojekt macht, muss einige Meter unter die Erde steigen, hinab in die Röhre des Hafentunnels. Er verbindet, wie berichtet, nach Fertigstellung die Autobahn 27 mit den Häfen. Damit will man vor allem die Lkw-Ströme aus diesem Teil des Stadtgebietes hinausführen. Das alles kostet viel Geld und noch mehr Zeit, ist aber aus politischer Sicht mit Blick auf die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Seestadt alternativlos.

Heute, Mitte August, gelten 640 m Tunnel im Rohbau als fertig. Insgesamt geht es über eine unterirdische Strecke von 1550 Metern. Das alles hatte man nach ursprünglichen Planungen eigentlich im Frühjahr 2019 in Betrieb nehmen wollen. Doch wie häufig bei Bauprojekten dieser Größenordnung verzögerte sich vieles. Aktuell ist die Fertigstellung für Mitte 2020 vorgesehen. Pünktlich zur Sail? Noch ist unklar, ob die neuen Zeitvorgaben eingehalten werden können.

Ganz ähnlich stellt sich auch der Finanzbedarf für das Bauwerk dar. 2014 gingen die Fachleute von 180 Millionen Euro für die Herstellung des Tunnels aus. Inzwischen liegt man bei gut 200 Millionen Euro. Weitere 38 Millionen Euro Planungskosten fallen darüber hinaus noch an.

In der Politik führten die Kostensteigerungen zu verärgerten Reaktionen und Nachfragen. Ein Blick auf andere Bauwerke dieser Größenordnung aber zeigt, dass sich die zunächst angesetzten Kosten in aller Regel nicht einhalten ließen. Das ist auch in Bremerhaven nicht anders.

Für die Bevölkerung des Stadtteils Leherheide hat der Tunnelbau noch eine ganz andere Auswirkung. Neben der Cherbourger Straße soll aus 250 000 Kubikmetern Erdaushub aus den Tunnelbaustellen ein imposantes, 25 m hohes Landschaftsbauwerk werden. Oben entstehen Sitzmöglichkeiten aus Steinen. Zwei Serpentinen-Wege führen auf den „Gipfel.