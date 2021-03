Havenwelten: Letztes Stück Kaje bald saniert

Bremerhaven Am alten Grube-Kran am Neuen Hafen scheiden sich die Geister: Die einen finden den orangefarbenen Riesen abscheulich, andere sehen ihn als Industriedenkmal und Erinnerungsstück an längst vergangene Zeiten. Doch jetzt wird in den Havenwelten nach vorne geschaut. Der letzte rund 280 m lange Kajenabschnitt unterhalb des Krans soll bis 2025 saniert werden. Das ist auch dringend erforderlich, denn die „Mauer“ im Wasser gilt als nicht mehr standsicher.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen wird die Erneuerung nahe der Klappbrücke rund zehn Millionen Euro kosten – mindestens. Wie viel Geld am Ende tatsächlich benötigt wird, ist wohl auch von den Ergebnissen eines Planungswettbewerbs abhängig. Entwürfe wünscht man sich in Bremerhaven spätestens bis zum Jahresende.

Gute Nachricht für alle Hafen-Spaziergänger: Der etwa zwei Kilometer lange Rundweg um das Hafenbecken wird in Höhe des Krans nicht nur fußgängerfreundlich hergerichtet, er gewinnt auch an Größe. Möglich wird das durch die neue Kaje. Sie soll etwa vier Meter vor die alte gesetzt werden.

Kommen Finanzierung und Bau im Gleichschritt voran, soll bis zur nächsten großen Sail im Jahre 2025 alles fertig sein am Neuen Hafen. Wie sich der Kran, der bis dahin seine große Schaufel zurückerhält, in das neue Bild einfügt, bleibt abzuwarten.

Bis 2009 war die auf Schienen laufende Maschine im Einsatz, hob Sand und Kies aus Binnenschiffen. Dann stellte Grube den Betrieb am Hafenbecken ein und schenkte der Stadt den Kran.