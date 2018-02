Bremerhaven Der Brief trifft am Dienstagmorgen per Post ein. „Ich habe sofort gesehen: Bundeskanzleramt“, erzählt Bremerhavens Promi-Grieche Alexis Vaiou. Kurz darauf ist es aber mit der Vorfreude vorbei. „Die Frau Bundeskanzlerin hat sich sehr über Ihre Einladung gefreut, sieht aber angesichts ihrer engen Terminplanung leider keine Möglichkeit, dieser (Einladung) nachzukommen“, heißt es freundlich aber bestimmt in dem Schreiben des Bundeskanzleramtes.

Weiter steht in der Antwort aus Berlin: „Gleichwohl nimmt sie (Merkel) Ihre Zuschrift gerne zum Anlass, Ihnen und allen Unterstützern für das Engagement zu danken. Diesem Einsatz gebührt Anerkennung und Wertschätzung. Zudem leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“ Außerdem übermittelt Merkel allen Beteiligten ihre besten Grüße und hofft auf einen erfolgreichen Verlauf der Hilfsaktion.

Vaiou ist trotzdem enttäuscht. „Es wäre eine einmalige Chance für die Bundeskanzlerin gewesen, einmal vor Ort ihre Bürgernähe unter Beweis zu stellen“.

Nun hat Vaiou bereits die nächste Einladung für den 27. März, den Tag des Osteressens für sozial Schwache, fertig. Das Schreiben geht an den Bürgermeister der griechischen Hauptstadt Athen, Giorgos Kaminis. Vielleicht hat der ja Zeit.