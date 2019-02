Bremerhaven Ein Mann ist über Bord gegangen, die Rettungskräfte haben wegen Nebels Probleme, ihn zu orten. Ein Schiff steuert auf einen Offshore-Windpark zu. Ein Frachter hat Ladung verloren, die Hindernisse gefährden die Schifffahrt. Mit solchen Szenarien beschäftigt sich seit Oktober 2018 Dennis Göge. Der Ingenieur ist Gründungsdirektor des neuen Instituts für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven.

Ziel seines Teams ist es, Sicherheits-Schwachstellen in Häfen sowie bei Windparks auf hoher See zu erkennen und Technologien zu entwickeln, die Gefahren abwehren. „Wir werden in Zukunft immer größere Abhängigkeiten von Offshore-Windparks und Häfen bekommen“, sagt der 44-jährige Göge. Denn mit der Energiewende werden Haushalte zunehmend mit Strom von Windrädern auf See versorgt.

Im Mittelpunkt der Forschung steht die Entwicklung von Sensoren. Diese sollen auch in einem 3,50 Meter langen, autonomen U-Boot eingebaut werden. Mithilfe von Sensoren, hochauflösender Sonarmesstechnik und Kamerasystemen soll das U-Boot Schäden in Kaimauern, an Fundamenten von Windrädern oder Seekabeln erkennen. Diese Kontrollen werden jetzt mit Tauchern gemacht.