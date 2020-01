Bremerhaven Einmal im Jahr ist Zähl-Tag im Bremerhavener Zoo am Meer. Dann werden die Tiere vermessen und gewogen. Bei Eisbärenmann „Lloyd“, Vater des gerade einen Monat alten Bärennachwuchses, ist das nicht so einfach. „Wir haben ihn weggesperrt. Dann brachten unsere Tierpfleger auf der Anlage eine Skala an, die bei drei Metern endet. Das alles schmierten sie mit Mayonnaise ein, denn unser Eisbär mag die besonders gern“, erzählt Zootierarzt Bastian Lange.

Während draußen, vor den großen Glasscheiben, die Fotografen in Stellung gehen, öffnen sich drinnen die Schieber. Dann kommt er, der über 400 Kilo schwere Koloss. Wiegen kann man den nicht. Aber seine Größe interessiert. Und schon stellt sich „Lloyd“ auf die „Zehenspitzen“ seiner Riesentatzen und leckt die Mayonnaise knapp unter der Drei-Meter-Marke ab. Größer geworden ist er also nicht, konstatieren die Pfleger. Wie auch. Der Bär ist 20 Jahre alt und längst ausgewachsen.

Willige Seebären

Leichtes Spiel haben die Mitarbeiter des Zoos wenig später im Seebärengehege. Brav klettern die Robben nacheinander auf die Waage. Jedes Gewicht wird notiert. Dann ist schon der nächste dran. Zwischendurch werfen die Tierpflegerinnen ihren Seebären frische Heringe zu – damit die Laune bei den Tieren gut bleibt an diesem Vormittag.

Keine Probleme bereiten auch die Pinguine und die Waschbären. Die allerdings sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie verfügen über ein starkes Gebiss mit spitzen Zähnen. Gleich mehrere Gänge zurückschalten können die Tierpfleger beim Wiegen von Schildkröte „Fred“. Der Senior bewegt sich nur so viel wie nötig.

Bärenkindern geht es gut

Zoodirektorin Dr. Heike Kück hält derweil einige gute Nachrichten bereit. Die erste betrifft den Eisbärennachwuchs. „Alles gesund und munter“, vermeldet Kück und weist in der Zooschule auf einen Monitor. Auf dem kann man ab sofort Live-Bilder von Bärenmutter „Valeska“ und ihrem Nachwuchs sehen.

Die zweite gute Nachricht betrifft die Besucherzahlen des vergangenen Jahres. Sie stiegen um 8,3 Prozent auf genau 292 871. Für 2020 wird mit einer weiteren Steigerung gerechnet, denn die beiden weißen Bärenkinder, die noch bis April in der Wurfhöhle bleiben müssen, gelten als wahre Besuchermagneten.

Die Zoobewohner haben das Jahr über großen Appetit. Verfüttert wurden unter anderem 40 000 Kilo Fisch und 6400 Kilo Fleisch. Dazu kommen noch Unmengen von Gemüse und Obst. 2000 Kilo Äpfel, 3600 Orangen, 2000 Kilo Wurzeln, 2400 Köpfe Salat und 1400 Eier standen ebenfalls auf dem Speiseplan der Zootiere.

Der kleinste Bewohner ist ein Steppenlemming. Er wiegt gerade einmal 30 Gramm. Das älteste Tier im Zoo am Meer ist und bleibt die Köhlerschildkröte „Fred“ mit 70 Jahren. Beim Futter ist „Fred“ genügsam.