Bremerhaven Gute Nachricht für alle dort ansässigen Unternehmen: Bremerhavens Fischereihafen wird noch im laufenden Jahr modernisiert und als Gewerbeschwerpunkt weiter gestärkt. Das hat Petra Neykov bestätigt, die Geschäftsführerin der Fischereihafenbetriebsgesellschaft Bremerhaven (FBG). „Insgesamt werden wir im Interesse der Betriebe rund drei Millionen Euro investieren“, bestätigte Neykov. Zu den geplanten Maßnahmen zählen nach Auskunft der FBG-Chefin die Modernisierung des Mittelspannungsnetzes, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie eine Reihe von Instandsetzungsarbeiten an Straßen und Gebäuden.

Teil einer Strategie

Bremerhavens Fischereihafen gilt mit seiner 450 Hektar großen Fläche als eines der bedeutendsten Gewerbe- und Industriegebiete im Land Bremen. Das sieht auch Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) so. „Die jetzt anstehenden Maßnahmen sind Teil unserer Strategie, die Leistungsfähigkeit des Hafens zu erhalten und auszubauen. Dafür erneuern wir fortlaufend die Infrastruktur und schaffen gute Rahmenbedingungen für Innovation und Arbeitsplätze.“

In den vergangenen Wochen hat die FBG nach eigenen Angaben 263 Straßenleuchten auf LED-Betrieb umgerüstet. Nach Abschluss der Arbeiten, hieß es weiter, seien alle rund 800 Lichtpunkte im Fischereihafen mit den energiesparenden und langlebigen Leuchtmitteln ausgestattet. Gekostet hat die Erneuerung rund 190 000 Euro. Mit dieser Investition schone man das Klima, denn die Emission-Reduzierung liege in einem nennenswerten Bereich.

Einiges getan hat sich in einem FBG-Gebäude „An der Packhalle IX“: Als Pilotprojekt hat die FBG in der Abteilung 25 das Dachgeschoss zu einem 217 Quadratmeter großen Loft-Büro mit Küche und komplett verglastem Meetingroom ausgebaut. Dabei wurde darauf Wert gelegt, dass die Industriearchitektur der alten Packhalle optisch erhalten blieb. So entstanden laut FBG großzügige Räume.

Neues Bürokonzept

Überzeugt von dieser Konstruktion zeigt sich Michaela von Glahn, kommissarische Leiterin des FBG-Bereiches Immobilien und Infrastruktur. „Wir hoffen mit diesem für den Fischereihafen neuartigen Bürokonzept ganz neue Zielgruppen anzusprechen.“