Kampagne: Bremerhaven-Image vom Profi

Bremerhaven In Bremerhaven haben sich zwei starke Partner zusammengetan, um gemeinsam das maritime Image der Seestadt unter die Leute zu bringen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn nur Profis wissen, wie man eine solche Kampagne zur Steigerung des Ansehens zielgerichtet transportiert. Diese Fachleute finden sich zum einen in der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) und zum anderen bei der Städtischen Wohnungsgesellschaft (Stäwog).

Der Titel für den neuen Imageauftritt steht schon fest: „Unglaublich. Bremerhaven.“ Was genau damit gemeint ist, will man jetzt im Internet erklären – via Instagram und Facebook. Zu finden ist dort eine ganze Menge Seestadt-Stoff von der inspirierenden Story bis zum hinreißenden Foto.

Bei einer ersten Sichtung zeigte sich Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) überzeugt davon, dass man mit dieser Art der City-Werbung ganz richtig liegen dürfte. „Wir wollen und müssen mehr zeigen, was für eine unglaublich innovative, lebens- und liebenswerte Stadt unser Bremerhaven ist. Wir können bezahlbares Wohnen und eine hohe Lebensqualität am Wasser bieten. Wir haben einen Strand mitten in der Stadt, die wundervollsten Sonnenuntergänge im Norden und vor allem ein exzellentes Wissenschaftscluster zu Zukunftsthemen“, versuchte sich Grantz unlängst selbst als offenbar talentierter Image-Werber.

Erreichen will man nicht nur Neubürger, auch Unternehmen auf Standortsuche sind willkommen. Und um die kümmert sich dann gern die Wirtschaftsförderung höchstpersönlich.

Interessant ist die Aktion auch für Stäwog-Geschäftsführer Sieghard Lückehe. Immerhin muss die Stäwog Mieter und Mieterinnen für über 5000 Wohnungen finden und wegen hoher Nachfrage für mehr Wohnraum sorgen.