Bremerhaven Vergangenen Dienstag haben die Repräsentanten des Bremer Gesundheitsressorts, des Bremerhavener Magistrats sowie der Klinikträger und der Kassen zuletzt zusammengesessen. Vordringliches Thema: Die Zusammenlegung von Kinderklinik und Frühchenstation unter einem Dach. Und genauso lautet nun auch der Kompromiss, den die Runde fand. Damit verhinderte man die durchaus befürchtete Schließung beider Fachabteilungen. Erst am vergangenen Wochenende hatten in Bremerhaven dagegen 500 Klinik-Bedienstete und besorgte Eltern in der Innenstadt demonstriert.

Für die Eltern, auch die aus der nördlichen Wesermarsch, ist die gefundene Lösung eine gute Nachricht. Gerade bei der Versorgung von Frühgeborenen hätten Mütter und Väter sonst weite Wege nach Oldenburg oder Bremen in Kauf nehmen müssen.

Ganz ohne Gegenleistung ließ sich der private Gesundheitsversorger Ameos, der bislang den Versorgungsauftrag wahrnimmt, auf den „Deal“ aber nicht ein. Ameos erhält im Gegenzug die Genehmigung für den Aufbau einer Rheumatologie. Zudem darf Ameos Urologie und Orthopädie von Debstedt nach Bremerhaven verlegen.

Aus der Bremerhavener Politik kamen derweil positive Reaktionen. So begrüßte für die FDP deren gesundheitspolitischer Sprecher Bernd Freemann den Kompromiss. Damit sei der seit Monaten umstrittene Durchbruch bei der neonatologischen und pädiatrischen Versorgung endlich geglückt.