Bremerhaven Als der jüngste Neubau der Papenburger Meyer Werft, die „Spectrum of the Seas“, am Mittwoch vor Wremen mit 16 Knoten Richtung Bremerhaven rauschte, war das nach dem Großbrand sanierte Schwimmdock der Lürssen-Werft in selber Richtung unterwegs. Weil das in wesentlich geringerer Geschwindigkeit geschah, musste der Luxusliner Fahrt rausnehmen und warten. Lange warten.

Videos aus Papenburg: „Spectrum of the Seas“ erreicht die Nordsee

Das registrierten sehr wohl eine Reihe von „Seh-Leuten“ auf der Aussichtsterrasse des alten Columbusbahnhofes. Dort standen auch Kurt und Karin Guhl. Das Ehepaar aus Oldenburg war morgens extra zeitig aufgestanden, um pünktlich zur Ankunft der „Spectrum of the Seas“ in Bremerhaven zu sein. „Nun scheint es doch etwas länger zu dauern. Aber so ein Schwimmdock sieht man ja auch nicht alle Tage“, erklärte Karin Guhl.

Als die „Spectrum of the Seas“ schließlich im Rückwärtsgang heranglitt und mit der Assistenz eines einzigen Schleppers problemlos „einparkte“, zeigte sich die Oldenburgerin angesichts der Größe des riesigen Schiffs doch beeindruckt. „Da müssen erstmal einige Fotos für die Verwandten in Süddeutschland aufgenommen werden“, meinte Karin Guhl, deren Mann lange Zeit in Bremerhaven gelebt hat. Einmal mitfahren möchte die Oldenburgerin allerdings nicht. „Ich brauche im Urlaub mehr Zeit, um mir bestimmte Dinge anzuschauen. Heute diesen Hafen, morgen jenen Hafen – das ist nichts für mich.“