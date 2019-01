Bremerhaven Regen, Wind und grauer Himmel – vielleicht die besten Voraussetzungen, um über eine Kreuzfahrt in die Sonne nachzudenken. Was für vierzehn Tage das schwimmende Zuhause im Mittelmeer oder der Karibik sein könnte, wollten sich bereits am vorigen Sonntag Hunderte in Bremerhaven mit eigenen Augen ansehen. Trotz des typisch norddeutschen Schietwetters kamen sie zum Columbus Cruise Center, um ganz aus der Nähe einen Blick auf die neue „Mein Schiff 2“ zu werfen, den aktuellen Neubau von TUI-Cruises.

Während sich den „Seh-Leuten“ auf der Aussichtsterrasse des alten Columbusbahnhofes ein hochinteressanter Blick auf das Schiff bot, packten Mitarbeiter aus der Reisebranche ihre Koffer. Sie gingen am Sonntag an Bord – für einen zweitägigen Ausflug auf der Nordsee. Dabei konnten sie die Ausstattungsmerkmale des Luxusliners selbst ausprobieren.

Auf der Terrasse standen derweil zahlreiche Angehörige, die über Handy Kontakt zu den Verwandten im Schiff hielten. „Was? Eure Kabine ist im 11. Stock? Ist ja super. Viel Spaß“, sprach eine Frau in ihr Mobiltelefon und winkte ihrer Gesprächspartnerin zu, die hoch oben auf dem Schiff stand und zurückwinkte.

An diesem Dienstag legt „Mein Schiff 2“ erneut zu einem Kurztrip ab – mit einem Unterschied: Heute sind 2800 zahlende Gäste an Bord, die ebenfalls einmal „schnuppern“ möchten.

Auch Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) kommt an Bord. Wie berichtet, überreicht er der Schiffsführung eine Erinnerungsplakette an die Seestadt.