Kreuzliner: „Astor“ ein Fall für den Abwracker

Ammerland

Corona-Lage im Ammerland Kinder und Erzieher infiziert – Zwei Kindergärten geschlossen

Sowohl in Rastede als auch in Edewecht musste je ein Kindergarten geschlossen werden. Kinder und Erzieher haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Infizierten und Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne.