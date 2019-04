Kreuzliner bleibt noch bis 12. April

Bremerhaven Nach einer etwa sechstägigen Probefahrt ist das neue Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ nach Bremerhaven zurückgekehrt. Vor der norwegischen Küste und später rund um Helgoland wurden nach Angaben der Papenburger Meyer Werft alle erforderlichen Tests abgearbeitet.

In Bremerhaven hatte man den 347 m langen Ozeanriesen bereits erwartet. An Bord gehen in diesen Tagen große Teile der Besatzung. Damit sie sich in der Seestadt bewegen können, hat Bremerhaven Bus einen Shuttlebetrieb zwischen Columbus Cruise Center und der Innenstadt eingerichtet.

Gute Nachricht für alle maritim interessierten „Seh-Leute“: Die „Spectrum of the Seas“ bleibt noch bis zum 12. April in Bremerhaven, wird dort endausgerüstet. Die kostenlose Zuschauergalerie auf dem alten Columbusbahnhof ist geöffnet.