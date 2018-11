Bremerhaven Die Premiere dieser maritimen Großveranstaltung im letzten Februar mit Teilnehmern aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus war ein großer Erfolg. Inzwischen arbeiten die Organisatoren längst für die Neuauflage von „Klar Schiff“. Sie findet vom 1. bis 3. März 2019 wieder in der Stadthalle Bremerhaven statt.

Dazu erklärte eine Veranstaltungssprecherin: „Nach dem Verkauf des Messetitels Boatfit von der Bremer ÖVB-Arena an die Hamburger Hanseboot und dem plötzlichen Aus auch dieser bekannten Bootsausstellung kam unser Konzept für Klar Schiff in der Bootsszene gut an.“ Das Augenmerk für die zweite Bootsmesse lege man erneut auf Beratung, Information und den direkten Erfahrungsaustausch zwischen Ausstellern und Besuchern.

Angesprochen fühlen sollen sich von dem umfangreichen Programm alle Wassersportinteressierten, Segler, Motorbootfahrer, Bootseigner, Betreiber von Traditionsschiffen, aber auch Kinder und Jugendliche. An allen drei Tagen können die Besucher nicht nur Fachvorträge hören, sie erhalten darüber hinaus die Möglichkeit an Seminaren und Lehrgängen mit abschließenden Abschlussprüfungen und der Ausgabe von Zertifikaten teilzunehmen. Auch öffnet am Sonntag ein maritimer Flohmarkt.

Mehr Infos unter www.klarschiff-bremerhaven.de