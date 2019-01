Bremerhaven Weil über die Feiertage in Bremerhaven eine vollumfängliche medizinische Versorgung von früh- und neugeborenen Kindern auf der neonatologischen Station der Ameos-Klinik Am Bürgerpark offenbar nicht gewährleistet werden konnte, mehren sich in der Politik Rufe nach einer dauerhaft verlässlichen Lösung. Vor allem FDP und CDU appellierten an die Bremer Landesregierung, endlich die Weichen für eine Verlegung der Kinderklinik an das Klinikum Reinkenheide zu stellen.

Um das Ganze auch formell auf den Weg zu bringen, hat die FDP für die nächste Stadtverordnetenversammlung einen Antrag vorbereitet, in dem dazu aufgefordert wird, eine Verlegung der Neonatologischen Abteilung nach Reinkenheide zu prüfen. „Über das Ergebnis möchten wir bis zum 14. März, dem Termin für die dann folgende Stadtverordnetenversammlung, informiert werden“, erklärte FDP-Stadtverordneter Bernd Freemann.

Darüber hinaus hält es die FDP für dringend erforderlich, dass Stadt, Land, das Klinikum Reinkenheide, die Ärztekammer und der Ameos-Konzern umgehend Gespräche über eine Neuordnung der Neugeborenenversorgung und der Kinderklinik für Bremerhaven aufnehmen. Dabei sieht die CDU vor allem Gesundheitssenatorin Eva Quandte-Brandt (SPD) in der Verantwortung.