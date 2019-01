Bremerhaven Ungewöhnlich früh beginnt in Bremerhaven dieses Jahr die Kreuzfahrtsaison. Eröffnet wird sie am Sonntag, 27. Januar, direkt mit einem „Knaller“: Die neue „Mein Schiff 2“ macht bis zum 3. Februar gleich dreimal an der Columbuskaje fest. Wer den 315 Meter langen Luxusliner sehen möchte, sollte sich also am 27. Januar, am Dienstag, 29. Januar oder am Sonntag, 3. Februar, auf der Aussichtsterrasse einfinden.

Eintreffen wird „Mein Schiff 2“ nach Angaben der Erlebnis Bremerhaven GmbH an den genannten Tagen jeweils gegen 8 Uhr. Das Anlegemanöver dauert meist eine Weile. Daher müssen passionierte „Seh-Leute“ schon früher zur Stelle sein, wenn sie dabei sein möchten. Das Nutzen der Aussichtsterrasse, die bequem per Fahrstuhl erreichbar ist, kostet nichts.

Zur offiziellen Plakettenübergabe – üblich beim Erstanlauf eines großen Passagierschiffes – geht Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) an der Spitze einer kleinen Delegation am 29. Januar an Bord. Dort wird er der Schiffsführung die Plakette aus der Seestadt überreichen.

Neben einer Schiffsbesichtigung, bei der die öffentlich zugänglichen Bereiche vorgestellt werden, dürfen sich die Gäste auf ein exklusives „Wohnzimmer-Konzert“ der deutschen Elektropopband „Glasperlenspiel“ freuen. Deren Sängerin, Carolin Niemeczyk, tauft das Schiff am 9. Februar in Lissabon.

Nach Bremerhaven zurück kehrt „Mein Schiff 2“ so schnell wohl nicht. Das schwimmende Luxushotel für 2894 Passagiere wird in der Premierensaison zunächst im Mittelmeer und anschließend in der Karibik eingesetzt.