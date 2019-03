Merkel an Vaiou: Danke für die Blumen

Bremerhaven Einer der größten Fans von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist Bremerhavens Promi-Grieche Alexis Vaiou, Betreiber des Restaurants „Olympisches Feuer“. Weil es Vaiou Anfang voriger Woche nicht gelang, bis zu „seiner“ Kanzlerin beim Bürgerdialog in der Seestadt vorzudringen, ließ er Merkel einen großen Blumenstrauß überreichen. Das hat nun Folgen.

Gerade flatterte bei Vaiou ein Brief aus Berlin ins Haus. Absender: das Bundeskanzleramt. Dort ist Dr. Anika Rasner zuständig für die Fachbereiche „Strategische Vorausschau“ und „Politische Planung“. Sie hat den Brief an Alexis Vaiou im Auftrag von Angela Merkel verfasst. Darin heißt es: „Die Bundeskanzlerin hat mich gebeten, Ihnen herzlich für den wunderschönen Blumenstrauß zu danken“. Die Kanzlerin wünsche Vaiou privat wie beruflich alles Gute.