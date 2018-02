Bremerhaven Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird Ende März nicht an einer Veranstaltung für sozial schwache Menschen aus Bremerhaven teilnehmen. Dazu eingeladen hatte der Gastwirt Alexis Vaiou, einer der Initiatoren des „Osteressens“. Vaiou, der einen Brief des Bundeskanzleramtes am Dienstag in der Post hatte, bedauerte die Absage.