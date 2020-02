Bremerhaven Als Anfang Januar der riesige Bug für die erste von drei Fregatten im südlichen Fischereihafen abgeladen wurde, war das selbst für erfahrene Werftarbeiter kein alltäglicher Job. Inzwischen hat die Ankunft weiterer Bauteile schon einen Hauch von Routine.

So lief am Donnerstag alles „wie geschmiert“ auf der Kaje bei den großen Weser-Wind-Hallen an der Labradorstraße. Der Rönner-Schwimmkran pflügte durch das Hafenbecken, machte fest, drehte seine Fracht kurz zur Seite und setzte das nächste Teil für den Schiffsneubau auf einer der ferngesteuerten „Schwerlastraupen“ ab. Die rollte mit der tonnenschweren Fracht bis vor das Werktor 1. Nebenan, in Halle 2, wird derweil an den anderen Elementen gearbeitet.

Wie berichtet, baut die Rönner-Gruppe drei Fregatten für die Marine Ägyptens. Der Gesamtauftrag hat einen Wert von 1,5 Milliarden Euro.