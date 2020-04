Mundschutz für alle Passagiere

Bremerhaven Nach rund drei Wochen auf See hat das Kreuzfahrtschiff MS „Albatros“ am Dienstagmorgen am Bremerhavener Columbus Cruise Center festgemacht. Das Schiff kam aus Indonesien. Passagiere mit Coronainfektion waren nach Angaben des Reiseveranstalters Phoenix nicht an Bord.

Die Fahrgäste mussten beim Verlassen der „Albatros“ Mundschutz tragen. Nach den neuesten Bestimmungen gilt für sie nun in heimischer Umgebung eine 14-tägige Quarantänezeit. Die „Albatros“ tauschte den Liegeplatz mit der „Amera“ von Phoenix.