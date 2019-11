Bremerhaven Für die Bremerin Miriam Püts (31) war es eine gute Nachricht, als sie erfuhr, dass Bremerhaven-Bus eine neue Linie ins Schaufenster Fischereihafen einrichtet. „Ich wohne in Bremen, arbeite aber beim Thünen Institut in Bremerhaven. So fahre ich mit dem Zug von Bremen bis zum Bremerhavener Hauptbahnhof. Dort steige ich in den Hafenliner. Und der setzt mich in unmittelbarer Nähe des Instituts ab. Besser geht es wirklich nicht“, erklärte die Bremerin.

Anlass für die Zusammenkunft mit Bremerhaven-Bus-Geschäftsführer Robert Haase war ebenfalls ein erfreulicher Anlass. „Frau Püts ist unser 150 000. Fahrgast, seit der Hafenliner im April den Betrieb aufgenommen hat“, so Haase bei einem Ortstermin auf dem Betriebshof des Nahverkehrsunternehmens.

Die neue Linie, bei der Bremerhaven-Bus von der Stadt unterstützt wird, ist auf eine Projektzeit von drei Jahren angelegt. Auf die Frage, ob dieser Zeitraum bei gleichbleibend konstantem Passagieraufkommen verlängert werde, wollte Haase nicht antworten. Dafür sei es noch zu früh.

Stadtverordnetenvorsteher Torsten von Haaren begrüßte die Installation des Hafenliners. Er biete für Fahrgäste eine Reihe von Vorteilen. Aufsichtsratsvorsitzender Thorsten Raschen (CDU) erinnerte an die vielfach gewünschte Verbindung von Wulsdorf nach Surheide. Auch das dürfe man nicht aus dem Blick verlieren.