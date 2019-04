Bremerhaven Einsteigen zur Probefahrt: Bremerhavens erster Hafen-Liner testete am Mittwochmittag schon einmal die neue Linie. Die Busse verkehren künftig zwischen der Haltestelle „Rotersand“ im Norden bis ins Schaufenster Fischereihafen im Süden der Seestadt. Premiere für die Öffentlichkeit ist an diesem Sonnabend um 5.58 Uhr ab Roter Sand. Zur Einführung bietet das Nahverkehrsunternehmen Bremerhaven Bus diesen Sonnabend und Sonntag kostenlose Fahrten an.

Robert Haase, Vorstand der Verkehrsgesellschaft Bremerhaven, hofft, dass der Hafen-Liner ein Erfolgsmodell wird. Immerhin verbindet er auch die Havenwelten mit dem Schaufenster, bedient an der Barkhausenstraße ein großes Wohnquartier und dürfte sogar für Kreuzfahrtgäste von Interesse sein. Vom Schiff bis zur Haltestelle am Zolltor „Roter Sand“ ist es nicht weit. Am Bremerhavener Hauptbahnhof hält der Bus übrigens ebenfalls an.

Freuen können sich auf die neue Linie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Thünen-Instituts für Fischereiökologie. Ihre Arbeitsplätze im Fischereihafen sind mit dem Hafen-Liner ebenfalls komfortabel zu erreichen.

Ein Glückwunsch für den „Neuen“ kam am Mittwoch aus dem Deutschen Schifffahrtsmuseum. „Wir freuen uns über diese Verbindung, die die maritimen Attraktionen Bremerhavens miteinander verbindet“, schrieb Museumsdirektorin Professor Sunhild Kleingärtner.

Zum Eröffnungswochenende bietet das Schifffahrtsmuseum sogar zwei Sonderführungen an. Diesen Sonnabend (15 Uhr) wird über die Geschichte der Bremer Kogge informiert, am Sonntag (15 Uhr) steht die Darßer Kogge im Mittelpunkt.

Zudem bezahlen Besucher an diesem Wochenende im Schifffahrtsmuseum nur den halben Eintrittspreis. Die Sonderführungen sind komplett kostenlos.

Mehr Infos: www.bremerhavenbus.de