Neubau: Luxus-Yacht von Erprobung zurück

Bremerhaven Die auf der Lloyd Werft gebaute Luxus-Yacht „Solaris“ ist nach einer mehrtägigen Erprobung nach Bremerhaven zurückgekehrt. Am frühen Donnerstagmorgen passierte das „Kraftpaket“ gegen 6 Uhr die Nordschleuse und fuhr gleich weiter an die Ausrüstungspier.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Ob die „Solaris“ auch allen nautischen Voraussetzungen entspricht, wurde bei Probefahrten in die Nordsee getestet. In der Nacht lag das Schiff meist in Wilhelmshaven. Tagsüber war die „Solaris“ unterwegs – meist in den Gewässern vor den Ostfriesischen Inseln und nahe Helgoland.

Spekuliert wird nach wie vor, dass der millionenschwere Neubau dem russischen Oligarchen Abramowitsch gehört, einem der reichsten Männer der Welt. Wann die „Solaris“ übergeben wird, sagt die Lloyd Werft nicht.