Bremerhaven Nach den Grünen hat in Bremerhaven nun auch die FDP-Stadtverordnetenfraktion ihre Kritik an der Großen Koalition aus SPD und CDU bezüglich der Bauplanungen für das Grüngebiet Neue Aue bekräftigt. Wie berichtet, sammelte eine Bürgerinitiative mehr als 6000 Unterschriften, um ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Unter Hinweis auf Formfehler lehnte die Koalition dies Anfang 2017 ab. Das, attestierte nun das Bremer Verwaltungsgericht, hätte so nicht niedergeschlagen werden dürfen. Auch fand die Kammer keine Formfehler.

„Der Beschluss des Verwaltungsgerichtes Bremen ist eine Klatsche für die Koalition aus SPD und CDU. Er stellt den Koalitionären auch ein schlechtes Zeugnis aus“, erklärte FDP-Fraktionssprecher Jens Grotelüschen. Er erinnerte daran, dass die Liberalen gemeinsam mit weiteren Oppositionsvertretern noch an die Große Koalition appelliert hatten, das Bürgerbegehren zuzulassen. „Dieser Appell stieß auf taube Ohren. Unsere stichhaltigen Argumente wurden mit der Arroganz der Macht ignoriert“, ärgerte sich Grotelüschen.

Gleichwohl sprechen sich die Liberalen dafür aus, ein neues Baugebiet um die Neue Aue zu schaffen. Dennoch wolle man 6000 Unterschriften nicht ignorieren. Daher sollten alle Bremerhavener aufgerufen werden, in der Sache abzustimmen. Grotelüschen: „Wer gute Argumente für den Bebauungsplan hat, muss sich vor einem Bürgerbegehren nicht ängstigen.“