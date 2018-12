Neue Aue wird nun doch nicht bebaut

Bremerhaven Wegen anhaltender Proteste und einer Gerichtsentscheidung, in der vom Magistrat gerügte Formfehler um ein Bürgerbegehren zurückgewiesen wurden, haben sich die Spitzen der Großen Koalition von SPD und CDU entschlossen, den Aufstellungsbeschluss für Teilbereiche der Neuen Aue aufzuheben. So soll es der Magistrat an diesem Mittwoch auf den Weg bringen. Eine Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung gilt dann nur noch als reine Formsache.

Mitglieder einer Bürgerinitiative, die sich von Beginn an gegen die geplante Bebauung gewehrt hatte, sieht den Rückzieher der Politik derweil als Erfolg an. Sie werden wohl dabei sein, wenn die Stadtverordnetenversammlung abstimmt. Die Sitzung beginnt an diesem Donnerstag um 14.30 Uhr im Schillerhaus an der Lloydstraße. Es handelt sich um die letzte Zusammenkunft im alten Jahr.

Sprechen wollen die Abgeordneten nicht nur über das Bürgerbegehren, sondern auch über die Bebauung des Kistner-Geländes, über eine stärkere Polizeipräsenz im Goethequartier, über die Situation in den Polizeirevieren und über die Einführung einer Verkehrsmelde-App für Bremerhaven. Zuhörer sind willkommen.