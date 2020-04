Neuer Hafen: Ahoi aus Havenwelten: Steg fertig

Bremerhaven Es war ein Vorschlag, den im vergangenen Jahr auch Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) recht interessant fand. Danach sollte das Seestadtfest 2019 auf der neuen Anlegestelle für Boote und damit direkt in den Havenwelten eröffnet werden. Warum auch nicht.

Doch es kam anders, denn der Abbau der alten, ziemlich morschen Holzstege und der Einbau der neuen Anlage verzögerte sich derartig, dass man die Pläne mit der Festeröffnung schnell wieder in der Schublade verschwinden ließ. Verantwortlich für den wochenlangen Stillstand waren mehrere Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligten, den Zuschlag erhielten, am Ende aber gar nicht liefern konnten.

Doch das ist nun alles „Schnee von gestern“. Die neuen, breiteren Stege sind betriebsfertig und werden bereits gut genutzt. Nach den Beschränkungen wegen der Coronakrise sollen an dieser prominenten Stelle des Neuen Hafens die Barkassen der Hafenrundfahrt starten und ankommen. Alte Segelschiffe wie die „Astarte“ sind längst wieder da. Und auch mehrere Motorfahrzeuge passen sich gut in das bunte Bild ein.

Für den Mittelteil des modern ausgestatteten, 1,2 Millionen Euro teuren Anlegers zeichnet künftig die Erlebnis Bremerhaven GmbH verantwortlich. Es wird erwartet, dass von hier aus das Helgoländer Börteboot „Lottchen“ Passagiere mitnimmt auf der Tour ins Schaufenster Fischereihafen. Doch selbst dieser touristische Service ruht wegen der Coronakrise derzeit.

Offen ist, ob die Steganlage „eingeweiht“ wird. Das könnte man vielleicht in Form eines Stegfestes tun – nach Corona.