Bremerhaven Eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass sich ein Gast erkundigt: „Nehmen Sie auch Dollars?“ Keine Frage – Bremerhavens alte „Milchbar“ an der Lloydstraße hat einen kräftigen Rutsch in Richtung USA unternommen. So ziemlich alles in dem kleinen Gastraum mit den großen Glasscheiben ist irgendwie „ami-like“. Genau das hatten Milchbar-Betreiber Tufan Dikmen und sein Onkel Ferdi von Beginn an so geplant.

Auch die Karte bietet überwiegend US-Kost. Und natürlich ganz deutsche Milchmixgetränke. So hießen die jedenfalls früher. Heute passt „Erdbeershake“ besser in das Bild der „Milchbar“.

Unter den Besuchern waren viele ehemalige Stammgäste. Von denen gab es überwiegend gute Noten für die Betreiber der Gaststätte. Die hatten sich gemeinsam mit ihrem gesamten Personal am Eröffnungstag zu einem Gruppenbild vor der „Milchbar“ versammelt. Eine Stunde später kamen die ersten Gäste. Doch der gewaltige Ansturm ließ noch auf sich warten. Aber nicht lange. Dann wurde es schnell eng in der „Bar“ an der Lloydstraße. Selbst die Plätze draußen waren belegt. „Wir haben bis in die Nacht um zwei Uhr gemacht und sind glücklich, dass alles so gut geklappt hat“, freute sich Tufan Dikmen.