Neueröffnung: Wie Kaufland „real-istisch“ wird

Bremerhaven „Einmal hin, alles drin“ versprach die Rundfunkwerbung und wollte mit diesem Slogan möglichst viele Kundinnen und Kunden in einen der Realkauf-Märkte locken. Von denen gab es in Bremerhaven einen im Gewerbegebiet Pferdebade und einen weiteren an der Stadtgrenze zu Spaden. Bundesweit wurden inzwischen aus wirtschaftlichen Gründen zahlreiche dieser beinahe schon traditionellen Einkaufsstätten geschlossen. Oder sie wurden von Kaufland übernommen – ganz so wie in Bremerhaven.

Für Käufer und Personal schlug im Realkauf-Markt an der Pferdebade am vergangenen Samstagnachmittag die letzte Stunde unter dem roten Realkauf-Logo. Noch während die letzten Besucher ihre Einkaufswagen in die Stationen zurück schoben, machten sich die Arbeiter ans Werk.

Auf dem Parkplatz stoppte ein Transporter mit zwei großen Kaufland-Transparenten auf dem Anhänger. Erste Werbetafeln wandelten sich binnen kürzester Zeit von Realkauf in Kaufland.

Offenbar standen die Mitarbeiter einer auswärtigen Firma mächtig unter Zeitdruck, denn sogar am Sonntag wurde an der Pferdebade kräftig in die Hände gespuckt. Mit der Hilfe eines Steigerwagens fuhren die Monteure hinauf auf das Dach des Einkaufszentrums, holten die Buchstaben-Transparente herunter und stapelten sie auf dem teilweise abgesperrten Parkplatz.

An diesem Mittwoch will Kaufland schon wieder öffnen – jenen Markt, der „alles drin“ hatte. Einiges im Sortiment dürfte Kaufland sicherlich umstellen. Weniger non food, wie zu hören war. Man will sich auf Frische konzentrieren. Beispielsweise beim Obst und Gemüse. Viele Bremerhavenerinnen und Bremerhavener kennen Kaufland. Ein erster großer Verbrauchermarkt steht schon seit Jahren im Gewerbegebiet Bohmsiel und läuft sehr erfolgreich.