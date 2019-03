Bremerhaven Der Abschuss von Problemwölfen muss nach Auffassung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil trotz des strengen Schutzstatus der Raubtiere möglich sein. „Ich mache mir große Sorgen darüber, ob die gesellschaftliche Akzeptanz von Wölfen in Niedersachsen erhalten bleiben kann, wenn wir nicht gleichzeitig gegen eine zu große Wolfsdichte angehen können“, sagte der SPD-Politiker der „Nordsee-Zeitung“.

Ein Abschuss müsse möglich sein, gerade in Gegenden mit erhöhter Wolfsdichte und verhaltensauffälligen Tieren. Er befürworte daher die Position von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die den Abschuss von Wölfen erleichtern will. „Wenn Wölfe mehrfach Schutzzäune überwinden oder Menschen zu nahe kommen, muss man sie auch abschießen dürfen. Das will ich mit einer „Lex Wolf“ klarstellen“, hatte Schulze der „Bild am Sonntag“ gesagt.

In Niedersachsen liegt derzeit eine Abschussgenehmigung für einen Problemwolf im Landkreis Nienburg vor. Das Tier hatte mehrere Rinder und Ponys gerissen. Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Außer im Bundesnaturschutzgesetz ist das auch in EU-Vorgaben geregelt. Die Tiere dürfen nicht gejagt werden.