Bremerhaven Das hatte man in Bremerhaven befürchtet: Bei den Koalitionsverhandlungen in Bremen spielte der neue Offshoreterminal (OTB) an der Weser keine besonders große Rolle. Am Ende kommt nun alles noch viel schlimmer, denn Rot-Grün-Rot legte das Vorhaben offenbar für Jahre auf Eis, will bereits eingeplante Finanzmittel anders einsetzen.

Das hat man offenbar in Hamburg mit Interesse vernommen. Schon verdichten sich Meldungen, nach denen man ernsthaft erwägt, einen solchen Schwerlasthafen an der Elbe zu bauen. Fachleute erwarten, dass sich mit Offshore noch viel Geld verdienen lassen wird. Das könnte für die Seestadt eines Tages zu spät sein, denn in Bremen gibt es offenbar keinerlei Neigung, den Bremerhavener Wunsch zeitnah zu realisieren.

Das wiederum sorgt für erhebliche Verärgerung in den Reihen der Bremerhavener CDU, die in der Seestadt mit SPD und FDP gerade eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung anstrebt. Während die Bremer Genossen beim OTB abwinken, sollen sich in Bremerhaven die Genossen mit der CDU einigen. Ob das so einfach wird?

Diese Frage scheint durchaus berechtigt, denn CDU-Fraktionssprecher Thorsten Raschen – er sitzt als Abgeordneter in der neuen Bürgerschaft in Bremen – zieht mit Blick auf die SPD kräftig vom Leder. „Durch die Untätigkeit von Rot-Grün in der Vergangenheit und Rot-Grün-Rot in der Zukunft ist der Standort Bremerhaven für die Offshore-Industrie mehr als gefährdet“, schimpfte Raschen. Sollte Hamburg neben Rotterdam zum Zuge kommen, wäre der Zug für Bremerhaven endgültig abgefahren.