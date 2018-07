Bremerhaven Schiffsinteressierte „Seh-Leute“ sollten sich den 25. Juli schon einmal fest in den Terminkalender eintragen. Genau heute in vierzehn Tagen werden an der Bremerhavener Columbuskaje nämlich vier Kreuzfahrtschiffe auf einen Schlag erwartet – Großeinsatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Columbus Cruise Centers.

Besonders selten ist, dass alle vier Schiffe zu ein und derselben Reederei gehören. Die MS „Deutschland“, die „Albatros“, die „Artania“ und die „Amadea“ fahren für den Bonner Kreuzfahrtanbieter Phoenix. Von der Besucherterrasse des Kreuzfahrtterminals aus sind die Ozeanriesen gut zu sehen.

An diesem Mittwoch liegen zwei Kreuzliner in Bremerhaven – das ZDF-Traumschiff „Amadea“ und die „Costa Mediterranea“.