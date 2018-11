Fahrplan für die „Aidanova“ unklar

Bremerhaven /Papenburg Ob das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, die „Aidanova“, vor ihrer Jungfernfahrt Bremerhaven anlaufen wird, ist gegenwärtig noch völlig unklar. Werftsprecher Peter Hackmann bezeichnete Meldungen, nach denen das Schiff am 1. Dezember an der Columbuskaje übergeben werden soll, am Mittwoch als gewagt. „Das ist überhaupt noch nicht sicher. Wir arbeiten unter Hochdruck an der Fertigstellung des Schiffes. Bestätigt werden kann gegenwärtig nur ein Termin. Und das ist der für die Jungfernreise am 2. Dezember ab Hamburg“, sagte Hackmann am Mittwoch der NWZ

