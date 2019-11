Bremerhaven Während hinter den Kulissen intensiv an einem Zeitplan zum Rückbau der „Seute Deern“ gearbeitet wird, hat sich an Bord des maroden Großseglers nicht viel geändert. Tag und Nacht laufen die Pumpen. Sie allein verhindern, dass die Bark nicht ein zweites Mal auf den Grund des Museumshafens absackt.

In der Öffentlichkeit ist die geplante Finanzierung eines Nachbaus nach wie vor ein „heiß“ diskutiertes Thema. Die einen freuen sich über die Absicht, das 100 Jahre alte Schiff nachzubauen, andere schütteln nur mit dem Kopf. Sie meinen, dass Bremerhaven die 47 Millionen Euro vom Bund nötiger ganz anderswo gebrauchen könnte.

Doch ganz so einfach ist das nicht, denn Bundesmittel sind zweckgebunden. Sie umzuleiten, weg vom Schiff und hin in die Bereiche Soziales und Bildung, wäre nicht möglich. Darauf wies unlängst auch der Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt (SPD) hin. Er hatte sich in Berlin für das Geld stark gemacht.

Unterdessen verliert der Förderverein Deutsches Schifffahrtsmuseum an Mitgliedern. Viele wollen wegen des Umgangs mit der „Seute Deern“ nicht länger mitmachen.