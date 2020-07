Planung: Kinderbetreuung und Wohnen bald im Doppelpack

Bremerhaven Das gibt es zumindest in dieser Form noch nicht in sehr vielen anderen norddeutschen Großstädten: Auf einem ehemaligen Parkplatz an der Nürnberger Straße im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde errichtet die Städtische Wohnungsgesellschaft (Stäwog) einen Neubau mit einer Kinderkrippe im Erdgeschoss und 24 Wohnungen in den oberen Etagen. Einen „Ankermieter“ für die Kita gibt es schon heute. Die Stadt Bremerhaven mietet die unteren Räumlichkeiten für 30 Jahre an.

Dazu erklärte bei einem Ortstermin Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stäwog: „Mit der Verbindung von Wohnraum und Krippe auf einem innerstädtischen Grundstück nimmt die Stäwog Verantwortung sowohl für die Stadtentwicklung als auch für junge Familien wahr.“

Nicht anders sieht das Stäwog-Geschäftsführer Sieghard Lückehe. „Mit einer Investition von fast zehn Millionen Euro stärken wir das Quartier rund um den Hauptbahnhof. Die Einrichtung bietet den Bewohnern quartiernahe Kinderbetreuung und kurze Wege.

Vor allem die Nähe des Hauptbahnhofes, der in wenigen Gehminuten erreichbar ist, dürfte Mieter interessieren. Sie haben die Wahl zwischen Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen in der Größenordnung zwischen 62 und 88 Quadratmetern.

Die Kita bietet nach Fertigstellung des Gebäudes Platz für 40 Mädchen und Jungen.