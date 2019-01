Raschen stören Reste von Laternen

Bremerhaven Seit mehreren Monaten schon kümmert sich die Stadt offenbar nicht um die Reste umgefahrener Laternen an mehreren Bremerhavener Einfallstraßen. Die Reste bleiben in den Grünstreifen liegen oder stecken, Ersatz gab es bislang nicht. Das will der Vorsitzende der CDU-Stadtverordnetenfraktion, Thorsten Raschen, so nicht mehr länger hinnehmen.

Raschen kritisiert in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme: „In Höhe der Wulsdorfer Rampe, an der Grimsbystraße und der Straße An der Hexenbrücke lassen sich die Reste defekter Laternen finden. Hinweise an das Amt für Straßen- und Brückenbau blieben bislang erfolglos.“

Daher forderte Raschen jetzt die zuständige Stadträtin, Dr. Jeanne-Marie Ehbauer (Bündnis 90/Die Grünen), auf, dafür zu sorgen, dass eine Vertragsfirma tätig wird. „Für die CDU ist dieser Zustand nicht weiter akzeptabel. Erstens leidet das Erscheinungsbild an den Einfallstraßen. Zweitens besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr“, sagte Raschen.