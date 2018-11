Bremerhaven Der in Bremerhaven ansässige Reiseanbieter SE-Tours GmbH will weiter wachsen. Dazu bedurfte es dringend größerer Geschäftsräume, denn die bisherige Unterkunft in Mitte war einfach zu beengt. „Einen weiteren Schreibtisch hätten wir nur noch an die Decke hängen können. Es bestand akuter Handlungsbedarf“, erinnerte sich am Donnerstag Geschäftsführer Jörg Gövert bei der Einweihung des Neubaus im Gewerbegebiet Poristraße.

Rund drei Millionen Euro hat das Tochterunternehmen der österreichischen Eurofun Touristik GmbH in den neuen Firmensitz investiert. Gefördert und unterstützt wurde das Projekt durch die Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS).

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) stellte heraus, wie wichtig es sei, kleinere und mittelständische Unternehmen durch eine gezielte Wirtschaftsförderung zu halten und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Auch deswegen, bestätigte Gövert, habe an Bremerhaven kein Weg vorbeigeführt.

SE-Tours bietet seinen Kunden vorwiegend Flußkreuzfahrten an. Für Landausflüge stehen Fahrräder zur Verfügung, die auf dem Schiff mitreisen. Davon machen offenbar immer mehr Passagiere Gebrauch. 2016 waren es mehr als 20 000.