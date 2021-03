Rückkehr: Kreuzfahrtriese auf Probefahrt

Bremerhaven Corona-Zwangspause gut überstanden: Die „Odyssey of the Seas“, neuestes Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer-Werft, hat die Columbuskaje in Bremerhaven am Sonntagabend verlassen und ist zur ersten ausführlichen Probefahrt in die Nordsee aufgebrochen. Am Montag war das schwimmende Hotel vor der dänischen Küste in Richtung Norden unterwegs.

An Bord sind nach Werftangaben unter anderem mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Schiff während der Testfahrt weiter fertigstellen.

Die „Odyssey of the Seas“ ist das dritte Kreuzfahrtschiff, das die Meyer Werft unter Pandemiebedingungen fertiggestellt hat und demnächst auch in Bremerhaven abliefern wird – an die amerikanische Reederei Royal Caribbean.