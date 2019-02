Bremerhaven Im Rahmen seiner Besuche einheimischer Firmen war Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) bei der Deutschen WindGuard in Bremerhaven zu Gast. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Varel gegründet, betreibt unter anderem auch ein Büro in Elsfleth.

Nach dem Rundgang durch die Firmenräume erklärte Günthner: „Ich bin beeindruckt von der Präzision und der Innovation, die hier in Bremerhaven geleistet werden.“ Die Arbeit unterstütze die positiven Entwicklungen in der Windenergie und stärke so die Region und das Windenergie-Cluster.